Prag-Krimi, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Verantwortung

Bert de Vries (Marcel Hensema) und seine Freundin Karin Tuschik (Annika Blendl) werden bald zum ersten Mal Eltern. Auch Lotta, Karins Tochter aus einer früheren Beziehung, freut sich auf das Brüderchen. Die Familie steckt mitten in der Renovierung des Kinderzimmers - da muss neue Farbe her. Im Baumarkt gibt Bert Lotta in der Kinderbetreuung ab. Doch Stunden später sitzt Lotta immer noch bei der Betreuerin. Von Bert de Vries fehlt jede Spur. Karin macht sich große Sorgen, und das mit Grund: Hat ihr Ex-Mann Markus Koch etwas mit dem Verschwinden zu tun?