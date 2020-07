Präsidentschaftswahl in den USA Kanye West for President? Nur zwei Prozent würden ihn wählen

Dämpfer für Kanye West (43, "Jesus Is King"): Der Rapper muss seine Erwartungen für die Präsidentschaftswahl in den USA zurückschrauben. Nach einer ersten landesweiten Umfrage unter den Wählern in den USA würden dem Musiker und Modedesigner derzeit gerade einmal zwei Prozent ihre Stimme geben. West hatte am 4. Juli auf Twitter angekündigt, bei der kommenden Wahl im November als Präsident der Vereinigten Staaten kandidieren zu wollen.