Saki Stimoniaris will Löwen-Präsident werden

"Saki Stimoniaris wird sich für das Amt des Präsidenten beim TSV 1860 München e.V. bewerben", schrieb der 47-Jährige am Freitag in einer Pressemitteilung und ließ auf diesem öffentlichkeitswirksamen Weg verlauten, seine Unterlagen am Donnerstag rechtzeitig dem Verwaltungsrat übersendet zu haben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar.