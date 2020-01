Präsident fordert Handwerkskammer: "Wir müssen der Stadt öfter auf die Füße treten"

Handwerkskammer: "Wir verlieren Arbeitskräfte an die Industrie"

Doch auch beim oberbayerischen Handwerk ist nicht alles gut. So sei die Beschäftigtensituation auch dieses Jahr schlecht. "Wir verlieren auch Arbeitskräfte an die Industrie", erzählte Peteranderl. Dies seien zwar etwas weniger als früher, aber immerhin hätten 27 Prozent der befragten Betriebe Arbeitskräfte an die Industrie verloren. "Da sind die Löhne oft besser", nannte der Präsident als Grund.