München - Mit dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien endet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland am Sonntag. Die Spieler kehren dann nach und nach wieder zu ihren Vereinen zurück. Obwohl die Trainer während der Vorbereitung auf einige ihrer Spieler verzichten müssen, hat sich die WM trotzdem für sie gelohnt. Durch das "World Cup Benefits Program" gibt es für jeden Verein eine bestimmte Abstellungsprämie durch die FIFA. Insgesamt schüttet der internationale Fußballverband so rund 180 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen aus.