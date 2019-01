Hermes zeigt sich nicht begeistert

Hermes selbst fand die Aktion dagegen alles andere als lustig und erkundigte sich nach genaueren Details, um den Lieferanten ausfindig zu machen.

Ein letztes Wort scheint in dieser Angelegenheit also noch nicht gesprochen zu sein und ob der körperliche Einsatz des Hermes-Boten am Ende auch belohnt wird, darf eher angezweifelt werden.