Anfang 2016 klang das noch ganz anders. Bei einem Besuch des Fanclubdachverbands ARGE in Rudelzhausen hatte Ismaik dem Anhang eine Arena für mindestens 52.000 Zuschauer in Aussicht gestellt. "Das Grünwalder sanieren und schöner machen, für zwei, drei Jahre darin spielen, bis wir im neuen Stadion spielen können", meinte der Jordanier damals: ""Ich sage allen Fans von 1860: Die Finanzierung dieses Stadions steht fest!" Seinerzeit wurde ein Ort nahe dem Messegelände Riem in Betracht gezogen.