In weiteren Tweets äußerte sich der Abwehrmann zu den Umständen seines DFB-Endes: "Thomas, Jérôme und ich haben jahrelang alles für die Nationalmannschaft gegeben und dieser Umgang wird dem, was wir geleistet und erreicht haben, in meinen Augen nicht gerecht. Und das lässt mich alles andere als kalt, weil ich es geliebt habe, für Deutschland zu spielen!" Hummels spricht von einer aus seiner Sicht "schwer nachvollziehbaren Entscheidung", betont aber auch das stets gute und faire Verhältnis zu den "handelnden Personen beim DFB".