Posting auf Instagram Pietro Lombardi: Überraschende Botschaft zum Vatertag

Sänger und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (26, "Bella Donna") ist stolzer Papa. Söhnchen Alessio stammt aus seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Lombardi (26). Seine Ex-Frau hat ihm in ihrer Instagram Story "Alles Liebe zum Papatag" gewünscht. Der 26-Jährige hat sich am Vatertag (30.5.) aber auch selbst zu Wort gemeldet. Er teilte ein Foto mit Alessio auf seinem Instagram-Account und hatte eine Botschaft an alle Väter parat.