Post über Schmetterlinge Trennung bei Megan Fox und Brian Austin Green?

US-Schauspielerin Megan Fox ("Transformers") feierte am Samstag ihren 34. Geburtstag. Zufall oder nicht, aber just an diesem Tag postete ihr Ehemann, US-Schauspieler Brian Austin Green (46, "Beverly Hills, 90210"), das Foto eines Schmetterlings auf Instagram und kommentierte es mit den kryptischen Worten: "Irgendwann langweilen sich Schmetterlinge, wenn sie zu lange auf einer Blume sitzen. Sie fangen an, sich eingeengt zu fühlen. Es ist eine große, große Welt und die wollen sie erleben." Fans des Paares machen sich nun Sorgen, ob er damit wohl eine erneute Trennung andeutet?