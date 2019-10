Landshut - "So ein Nazidreck", "Schämen Sie sich!", "Widerlich", so und noch aggressiver waren die insgesamt zuletzt 350 Kommentare auf ein Bild, das CSU-Stadtrat Willi Hess am Dienstag auf seiner Facebook-Seite geteilt hat. Das Bild zeigt einen blonden Soldaten in Wehrmachts-Optik mit der Unterschrift: "Deutscher zu sein heißt, dass deutsches Blut durch deine Adern fließt!" und im Nachgang "Und nicht, weil es irgendein Volldepp in deinen Ausweis getippt hat!" Dieser geteilte Beitrag auf der Facebook-Seite des CSU-Stadtrats und ehemaligen Polizeichefs Willi Hess, zog am Mittwochabend weite Kreise.