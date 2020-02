Posse hat ein Ende Ornella Muti begleitet Richard Lugner zum Wiener Opernball

Ornella Mutis Karriere

Ornella Muti gab 1970 in "Recht und Leidenschaft" ihr Filmdebüt. Große Bekanntheit erlangte sie in den 80er Jahren vor allem an der Seite von Adriano Celentano (82) in Filmen wie "Der gezähmte Widerspenstige" oder "Gib dem Affen Zucker". Muti war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Ihre älteste Tochter Naike arbeitet ebenfalls als Model und Schauspielerin. In der Bestsellerverfilmung "Der Graf von Monte Christo" (1998) mit Gérard Depardieu (71) spielte Muti dessen große Liebe Mercédès. Naike war in Rückblicken als die junge Mercédès zu sehen.