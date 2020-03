Positive Resonanz für die Pochers "Pocher vs. Wendler": Das Netz feiert "Queen Amira"

Die RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" mag insgesamt wenig Unterhaltungswert geboten haben, doch eine Person kann sich über jede Menge positive Resonanz freuen: Amira Pocher. Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (42), der das TV-Duell gegen Schlagersänger Michael Wendler (47) am Sonntagabend gewinnen konnte, kommt im Netz gut an.