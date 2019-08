Poseidon Garden

Wie ist denn Ihr eigener Werdegang?

Ich bin als Kind mit meinen Eltern nach Landshut gekommen, später habe ich in Griechenland studiert, ich bin eigentlich Lehrer, und ich war dort noch beim Militär. 1994 kam ich zurück zu meinem Vater, erst als Aushilfe. Für Lehrer gab es damals in Griechenland eine Warteliste, sechs bis acht Jahre konnte es dauern. Dann wurde bei meinem Vater eine Stelle frei und ich habe als Kellner bei ihm gearbeitet. In der Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt. Dann wurde plötzlich an einer griechischen Schule in München eine Stelle als Lehrer frei – aber das passte nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr machen. Und so bin ich hier in Landshut geblieben.