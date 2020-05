Miller: "Oft hängt es im Fußball an Kleinigkeiten"

Mit Poschner sei es schnell bergab gegangen. Miller: "Daran sieht man: Oft hängt es im Fußball an Kleinigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass in Trainer wie Ricardo Moniz an der Seite eines guten Managers funktioniert hätte. Der war zwar ein bisserl verrückt, aber er hatte sein Herz am rechten Fleck. Wenn man so einen mit Fußballsachverstand eingebremst hätte, dann hätte es vielleicht geklappt. Und wer weiß, wo 1860 jetzt spielen würde."