München - Noch war die Zeit von Renato Sanches in München nicht von Erfolg gekrönt. Als vielversprechender Youngster im Sommer 2016 für 35 Millionen gekommen, konnte der junge Portugiese die Erwartungen in seiner Debütsaison nicht erfüllen. Auch seine Leihe zu Swansea City verlief ähnlich enttäuschend: Wenige Einsätze, kein einziges Tor und am Ende auch noch der Abstieg.