Porträt in der "New York Times" Madonna fühlt sich durch Zeitungsartikel "vergewaltigt"

Madonna (60, "Madame X") hat mit scharfen Worten einen Beitrag der "New York Times" über sie kritisiert. "Madonna at Sixty" ("Madonna im Alter von 60") von Vanessa Grigoriadis (45) war am Mittwoch veröffentlicht worden. "Ich fühle mich vergewaltigt", schrieb die Sängerin auf Instagram dazu. Madonna hatte zuvor bereits zu einem Online-Leak von Songs aus ihrem Album "Rebel Heart" (2015) gesagt, sie habe sich "vergewaltigt gefühlt". Für diesen Vergleich wurde sie kritisiert, was auch in dem "New York Times"-Porträt erwähnt wird. Nun erklärt Madonna: "Und ja, ich darf diese Analogie verwenden, weil ich mit 19 vergewaltigt wurde."