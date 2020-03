Nach dem überragenden Erfolg der Popstars-Band No Angels formierten sich 2001 neue Gesangstalente, die durch die Castingshow ekannt wurden. Bro'Sis galten als Gegenpol der Girlband und sorgten mit ihren R&B-Klängen für härtere Beats. Mit ihrem Debütalbum "Never Forget (Where You Come From)" schossen sie direkt auf Platz eins der deutschen Charts.