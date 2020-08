Popstar unterstützt 18-Jährige Großzügige Geste: Taylor Swift spendet 25.000 Euro an Mathe-Studentin

Wieder einmal hat Sängerin Taylor Swift (30, "Lover") in Form einer großzügigen Spende ihr großes Herz bewiesen. Das ist bei einer "Go Fund Me"-Kampagne eindrucksvoll zu sehen, die von einer jungen Frau namens Vitoria Mario ins Leben gerufen wurde. In der Beschreibung zu ihrem Aufruf heißt es: "Ich bin eine junge, 18-jährige Schwarze mit einem Traum." Sie wolle unbedingt Mathematik an der Universität von Warwick (England) studieren. Ihre Noten ließen dies zwar zu, nicht jedoch die finanziellen Mittel ihrer verwitweten Mutter aus Portugal.