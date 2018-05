Apotheken bieten Medikamente an, von Nasensprays über Augentropfen und Tabletten. Allerdings sollten diese Medikamente erst abends eingenommen werden, da sie extrem müde machen. Problematisch werde es, so Zimmermann, wenn ein sogenannter Etagensprung stattfindet, es also zu einer Mitreaktion der Schleimhäute in den Atemwegen kommt und dadurch ein Asthma entsteht.

"Dann muss unbedingt eine Hypersensibilisierung beim Patienten gemacht werden", sagt er. Diese dauert drei Jahre. Die Patienten werden direkt mit dem Allergen in Kontakt gebracht. Entweder als Spritze direkt unter die Haut oder in Form von Tabletten oder Tropfen. Kindern legt man das Allergen sogar unter die Zunge. "Dabei versucht man durch den Allergen-Kontakt den Körper so zu trainieren, dass er eben nicht so überreagiert, wie er es pathologisch tun würde", sagt Zimmermann.

Außergewöhnlich: Viele Allergiker reagieren erst im Erwachsenenalter auf die ersten Symptome

Bei vielen Patienten habe man mit der Sensibilisierung Erfolg: "Die Symptome können deutlich abgemildert werden. Die meisten Patienten sind sehr zufrieden damit", sagt Zimmermann.

Wer sich hypersensibilisieren lassen möchte, sollte sich ausführlich beim Arzt darüber informieren. Die Voraussetzung für diese Art der Behandlung ist: Man sollte keine chronischen Erkrankungen oder Störungen des Immunsystems haben. Auch an dem jeweiligen Tag, an dem der Patient hypersensibilisiert wird, muss man gesund sein. Danach darf erstmal kein Sport mehr getrieben werden.

Viele Allergiker reagieren erst im Erwachsenenalter auf die ersten Symptome. Ist dieses Phänomen medizinisch erklärbar? "Die hohe Schadstoffbelastung in der Luft beeinflusst das Immunsystem", sagt Zimmermann. Allergiker können eine sogenannte Kreuzallergie entwickeln. Dann verträgt derjenige plötzlich kein Steinobst oder keine Nüsse mehr. Zimmermann rät Betroffenen: "Da muss man gut aufpassen und sich testen lassen. Auch hier gilt es, das Allergen zu vermeiden."

