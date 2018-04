Polizistin in Kopf geschossen Prozess gegen S-Bahn-Schützen von Unterföhring beginnt

Der offensichtlich geistig verwirrte Mann hatte am 13. Juni 2017 einem Polizisten am Unterföhringer Bahnhof bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Die Frau wurde schwer verletzt und liegt seither im Koma. Auch zwei Passanten erlitten Schussverletzungen an Arm und Bein. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls durch einen Schuss leicht verletzt.