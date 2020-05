Laut Polizei war der Sportwagen am Sonntagmorgen in Penzberg (Lkr. Weilheim-Schongau) zunächst an einer Streife vorbeigerast, die eine Unfallstelle absicherte. Dann sei der Mann mit seinem Auto in eine Radarkontrolle geraten, Polizisten hätten ihn per Zeichen zum Anhalten aufgefordert, wie es weiter hieß. Der Fahrer ignorierte dies den Angaben zufolge. Ein Polizist habe sich mit einem Sprung in Sicherheit gebracht.