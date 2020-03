München - Wüste Szenen am Ostbahnhof: Am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, rastet ein Mann im Verbindungstunnel zwischen den Gleisen völlig aus. Zuerst soll der 33-jährige Deutsche mehrere Reisende angepöbelt haben und später dann auch noch handgreiflich geworden sein, so die Bundespolizei. Das war noch nicht alles.