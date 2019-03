München - So richtig realisiert, was am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in Trudering los war, haben viele Anwohner, Passanten und Ladeninhaber erst Stunden oder Tage später. Umso kritischer sehen einige inzwischen das Verhalten des Polizeibeamten. Sie bezeichnen die Aktion im Nachhinein als "unverhältnismäßig" und "gefährlich".