München - Derzeit rufen wieder massenweise Trickbetrüger bei Senioren an, die sich als Polizisten ausgeben. In einer einzigen Woche wurden 200 Betrugsversuche aktenkundig. Eine Seniorin (87) in Obersendling und ein Rentner (79) aus Obergiesing wurden um Geld, Schmuck und Gold in Höhe von jeweils 80.000 Euro gebracht.