Polizeiruf 110, Wallander, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Das Abenteuer des ägyptischen Grabes

Für den Archäologen Sir John Willard geht ein Traum in Erfüllung. Er findet das Grab des Pharaos Men-her-Rah. Doch bei der Öffnung der Grabkammer stirbt Sir Willard an einem Herzanfall. Kurz darauf kommt auch Felix Bleibner, der die Expedition finanziert, ums Leben und in New York begeht dessen Neffe Selbstmord. Schon spricht alles von einem Fluch des Pharaos, der Rache für seine gestörte Ruhe nimmt. Lady Willard (Anna Cropper) beauftragt Poirot (David Suchet) damit, sich vor Ort ein Bild zu machen.