Polizeiruf 110, Helen Dorn,... Krimi-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) scheint sich eine 15 Jahre alte Mordserie zu wiederholen. Dorfpolizist Eberhofer hat es in "Schweinskopf al dente" (ONE) mit einem Psychopathen zu tun. Kommissar Anders (ZDFneo) sucht unterdessen den Mörder eines Kunstlehrers.