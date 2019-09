Polizeiruf 110, Dengler, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer: Niemand hat Schuld

Vor der Insel Farö kollidiert auf offener See ein Fischkutter mit einem Motorboot. Das Ehepaar Nyman stirbt, die Fischerfamilie Brolin überlebt. Ein Unfall? Oder steckt mehr dahinter? Bei der Befragung geben Vater Janne (Bo Svensson) und Sohn Andreas an, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Wer den Kutter zum Zeitpunkt des Unglücks steuerte, sagen sie aber nicht. Als Kommissar Anders (Walter Sittler) und seine Kollegin Karin (Sólveig Arnarsdóttir) der Tochter des Ehepaares, Agnes Nyman (Mylaine Hedreul), die Nachricht vom Tod ihrer Eltern überbringen, zweifelt sie die Aussage der Brolins an.