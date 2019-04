Polizeiruf 110, Bella Block, ... Krimi-Tipps am Sonntag

22:15 Uhr, ZDF, Stockholm Requiem: Blutspur

Ein älteres Pastorenehepaar wird erschossen in seinem Sommerhaus aufgefunden. Was zunächst wie ein doppelter Suizid wirkt, erweist sich als Mord. Fredrika Bergman (Liv Mjönes) und ihre Kollegen Alex Recht (Jonas Karlsson) und Peder Rydh (Alexej Manvelov) ermitteln im Sommerhaus des getöteten Ehepaares. Auch die beiden Töchter der Toten, Johanna und Karolina, könnten sich in Gefahr befinden. Doch wer will der Familie schaden?