Lkw-Fahrer in München schon seit elf Jahren ohne Führerschein

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, hatte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Au den Lkw-Fahrer kontrolliert. "Während der anschließenden Überprüfung konnte der 53-jährige Münchner Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, diesen vergessen zu haben", so die Beamten.