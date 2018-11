Angreifer lebt selbst auch in dem Haus

Der 58-Jährige soll selbst in dem Wohnhaus in der Innenstadt von Kolbermoor wohnen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Seine beiden Opfer befanden sich den Angaben zufolge in einer anderen Wohnung. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide wurden noch in der Nacht in Krankenhäusern intensivmedizinisch versorgt.