Bayern gegen Liverpool: Pyrotechnik am Marienplatz

Doch vor dem Spiel mussten die Beamten das ein oder andere Mal einschreiten. Bereits Stunden vor dem Anpfiff hatten sich etliche Fans, hauptsächlich Liverpool-Anhänger, in der Innenstadt auf den Kracher eingestimmt. Die Stimmung war gut, das Bier floss, dazu wurde gesungen. Doch einige Fans übertrieben es: Am späten Nachmittag zündeten Anhänger beider Vereine Pyrotechnik am Marienplatz. Mehrere Personen im Alter von 19 bis 41 Jahren wurden von der Polizei angezeigt.