AZ: Frau Pongratz, was genau ist eine Popularklage?

Franziska Pongratz: Eine bayerische Spezialität. Bei einer Popularklage kann sich jeder in Bayern gegen ein Gesetz wehren, indem er Rechtsschutz vor dem Verfassungsgerichtshof in Bayern sucht. Man kann darlegen, wieso ein Gesetz verfassungswidrig ist. Man muss dafür aber nicht unmittelbar betroffen sein. Man muss also beispielsweise nicht eine Maßnahme nach dem neuen Polizeiaufgabengesetz erduldet haben.