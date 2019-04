Polizei zieht erste Bilanz Blitzermarathon: So viele Münchner waren zu schnell unterwegs

Einen Ausreißer gab es: Am Mittwochvormittag wurde ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes in der Ständlerstraße mit 120 Stundenkilometer geblitzt, so die Polizei - erlaubt ist dort Tempo 60. "Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 280 Euro, zwei Punkte im Fahrzeugzentralregister und zwei Monate Fahrverbot."