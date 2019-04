Betrug im Internet - Fälle landen vor Gericht

Landshuts Polizeisprecher Stefan Scheibenzuber warnt in diesem Zusammenhang, sich nicht auf unbekannte Personen im Internet derart bedingungslos einzulassen. "Die Geschädigte hat in diesem Fall das Geld im guten Glauben überwiesen. Betrüger täuschen in der Regel Notlagen vor und nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Betrüger sind da recht kreativ", so der Polizeisprecher.