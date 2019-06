Die Beamten fuhren an der Innkanalkreuzung mit Martinshorn, Blaulicht und in Schrittgeschwindigkeit über eine rote Ampel, um zu einem Rettungseinsatz zu gelangen. Eine 18-Jährige aus Altötting hatte Grün, bemerkte das Polizeiauto allerdings zu spät und krachte in die Beifahrerseite des Wagens.