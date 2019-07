München - Etwa 40 Beamte der Münchner Polizei waren am Samstagabend nach der CSD-Parade in zahlreichen Münchner Clubs (u.a. Muffathalle und Blitz Club) und Gaststätten unterwegs und führten Rauschgiftkontrollen durch. Grund für diese polizeiliche Maßnahme waren die verstärkten Notarzteinsätze nach dem CSD in der Vergangenheit.