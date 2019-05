Der Auslöser für die Beleidigung ist: Der Mann hat eine dunkle Hautfarbe. In den vergangenen Jahren ist die Zahl antisemitischer und rassistischer Straftaten in München kontinuierlich gestiegen. Wurden im Jahr 2015 noch 24 sogenannte politisch motivierte Straftaten von rechts gezählt, waren es im Jahr darauf mehr als doppelt so viele: nämlich 51.