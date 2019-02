Obersendling - Das chinesiche Konsulat in der Hofmannstraße in Obersendling ist gut bewacht: Ein großer Zaun umgibt das Gelände, Wachmänner sitzen am Eingang und beargwöhnen Passanten und vorbeifahrende Autos. Gegen 2 Uhr am Montagmorgen fiel ihnen eine mysteriöse Pfütze auf dem Gehweg vor dem Konsulat auf.