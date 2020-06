Der junge Mann war seit vergangenem Montag vermisst worden, nachdem er nicht zu einer Abiturprüfung angetreten war. Ein Brief, den man in seinem Zimmer fand, bewegte die Eltern dazu, die Polizei einzuschalten. Es wurde vermutet, dass sich der 19-Jährige auf eine Wanderung in Richtung Berge begeben hatte. Augenzeugen wollten ihn zwischenzeitlich bei Garmisch-Partenkirchen gesehen haben.