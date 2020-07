In den letzten Tagen gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Am Mittwochabend konnte ihn eine Streife der U-Bahnwache dann am U-Bahnhof in Fröttmaning antreffen. Laut Polizei war der junge Mann ängstlich und lief immer weg, wenn man ihn ansprach. Als der Vater des 20-Jährigen dazugeholt wurde, beruhigte sich der Schüler und blieb vor Ort. Er war wohlauf – wo er die Nächte verbracht hat, ist nicht bekannt.