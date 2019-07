Bundespolizei sucht Zeugen und Opfer

Die Bundespolizei München leitete in der Folge Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung ein. Dabei stellte sich heraus, dass ein oder zwei Jugendliche bereits wiederholt Menschen in einem Aufzug am Hebertshausener Bahnhof eingesperrt haben. In einem Fall wurden sogar drei ältere Frauen, darunter eine mit Gehstock, in einem Lift eingesperrt. Auch die Feuerwehr teilte mit, dass sie in den vergangenen Monaten mehrmals Personen befreien musste, die aus ungeklärter Ursache im Aufzug feststeckten.