Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einer S2 in Richtung München. Laut Schilderung der Bundespolizei näherte sich der Unbekannte der sitzenden 17-Jährigen von hinten, griff ihr an Oberschenkel und drückte diesen leicht. Die entsetzte junge Frau wischte die Hand weg und fragte ihn, was er da mache. Als der Mann sich ihr gegenüber hinsetzte, stieg sie aus und informierte die Polizei. Die Beamten stoppten die nach München fahrende S-Bahn in Poing und suchten nach dem Mann – ohne Erfolg.