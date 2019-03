Murnau - Zu einem sexuellen Übergriff ist es am Donnerstagabend vergangener Woche (14.03.) in Murnau gekommen. Auf dem oberen Parkdeck des sogenannten "Tengelmann Centers" bedrängte ein 25-jähriger Regaleinräumer ein 13-jähriges Mädchen und hielt es auch längere Zeit am Tatort fest.