München - Eine elf Jahre alte Schülerin ist am Dienstagnachmittag in Obergiesing vergewaltigt worden. Das gab die Münchner Polizei am Mittwochvormittag bekannt. Demnach soll sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr zugetragen haben. Der Täter sei bisher nicht gefasst – die Polizei sucht deshalb dringend nach Zeugen, die etwas bemerkt haben.