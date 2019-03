Bereits am Vortag hatte die Feuerwehr über den Einsatz berichtet: In der Nähe der Hochspannungsleitung hätte jemand die die Flammen auf einer Rodungsfläche entdeckt. Trockenes Gras und Jungholz brannte. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr hatten Mühe, die Brandstelle mit ihren Fahrzeugen zu erreichen und setzten zunächst sogennante Feuerpatschen ein.

Später kamen dann mehrere Rohre zum Einsatz.

Waldbrandserie im Perlacher Forst

Der Brand weckt Erinnerungen an die mysteriöse Waldbrandserie im Perlacher Wald in den vergangenen zwei Jahren. Jeweils rund um Ostern brannte es dutzende Male in mehreren Abschnitten, immer wurden offenbar von ein und dem selben Täter Gras- und Buschland sowie frisch aufgeforstete Bäume in Brand gesteckt.

Die Polizei hat den Täter – trotz einer hohen ausgelobten Belohnung – bis heute nicht gefunden.

