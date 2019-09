München - Die 22-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg saß völlig unter Schock auf einer Parkbank in der Grünanlage gegenüber dem Isartorplatz. Passanten sprachen sie an, fragten, ob sie Hilfe brauche, daraufhin begann die Angestellte stockend zu erzählen, was ihr kurz zuvor passiert war. Ein Mann hatte sie im Park zu Boden gerissen und vergewaltigt.