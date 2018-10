Fall 1: Riskantes Überholmanöver endet in parkendem Auto

Am Donnerstag fuhr ein Radlfahrer (56) auf dem Radweg in der Görresstraße in Richtung Zentnerstraße stadtauswärts. Als er die Kreuzung zur Zentnerstraße erreicht hatte, wollte er geradeaus darüber fahren. Direkt hinter ihm war ein anderer Radler. Der 56-Jährige musste an der Kreuzung einem parkenden Auto ausweichen, das direkt vor der Einmündung zum Radweg stand. Unglücklicherweise passierte das genau in dem Moment, in dem der andere Radfahrer zum Überholen ansetzte.