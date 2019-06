Altstadt - In der vollen U-Bahn hat sich ein mehr als 70 Jahre alter Rentner in München beim Einsteigen schwer verletzt. Der alte Mann sei bei dem Vorfall vom 17. Mai gegen 10.15 Uhr "bei hohem Personenaufkommen" vermutlich durch eine Person angerempelt worden, die wie er auf die U-Bahn am Sendlinger gewartet hatte, so die Polizei.