Zeugenaufruf: Wer hat zur angegeben Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen am Tatort oder in Tatortnähe gemacht, die mit dieser Straftat in Zusammenhang stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.